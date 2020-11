Le grand jour est enfin arrivé. La mise en ligne de la première partie des collections anciennes de la «Tribune de Genève» est effective. Tous les numéros du journal depuis l’année de création du titre, en 1879, jusqu’en 1920, ont été scannés de la première à la dernière page. Un premier travail réalisé en Suisse, suivi de l’envoi de ce matériel vers des services spécialisés à l’étranger, chargés d’organiser cette matière aux fins de consultation en ligne par tout un chacun. Un pas de géant a été fait depuis les premiers balbutiements de ce projet pharaonique qui concerne à terme la «Tribune» jusqu’en 2013 et deux autres titres genevois dans leur intégralité: «Le Courrier» et «La Suisse». En chiffres, cela correspond à 516’000 pages pour «Le Courrier», 1’156’000 pages pour la «Tribune de Genève» et 814’000 pages pour «La Suisse». Tout sera terminé en 2024.

La Bibliothèque de Genève (BGE) met en œuvre cette numérisation en étroite collaboration avec la Bibliothèque nationale suisse (BNS) à Berne. Les deux institutions ont évidemment le plein accord des propriétaires des titres, Tamedia pour la «Tribune de Genève» et «La Suisse», et la Nouvelle Association du Courrier pour le quotidien du même nom. Et rien n’aurait été possible sans l’Association pour la numérisation des journaux patrimoniaux genevois (ANJG), fondée tout exprès pour contribuer au financement du projet. Martine Brunschwig Graf, ancienne conseillère d’État genevoise, a accepté d’en être la présidente (voir ci-dessous).

Une mémoire qui repose en paix

La matière première se trouve dans le plus profond sous-sol de la BGE aux Bastions. C’est là que reposent les collections de journaux reliés par année, bien rangés dans de solides compactus métalliques. Des murs d’abri antiatomique, des portes blindées, un itinéraire souterrain compliqué indiquent que la mémoire de la presse écrite genevoise repose en paix dans ces catacombes. «En 2015, on a mis les volumes sur des palettes et tout est parti pour Écublens où l’entreprise 4DigitalBooks a procédé au scannage», explique Alexis Rivier, conservateur à la BGE spécialisé dans le numérique. Il était déjà là en 2008, lorsque le vénérable «Journal de Genève» a subi le même sort heureux. On ne compte plus depuis lors les internautes plongés régulièrement dans la consultation en ligne de ce périodique fondé en 1826 et de sa sœur vaudoise «La Gazette de Lausanne».