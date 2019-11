Morador da ocupação Boa Esperança há três anos, ele menciona os transtornos da falta de água quase diária devido à fragilidade do cano que abastece as casas da rua. “Não tem contador nem encanamento e a situação aqui não fica beleza porque todo dia quebra o cano que puxamos lá do outro lado e tem que inteirar os moradores pra poder emendar. Às vezes a água vem suja também, vem baixinha, aí a gente tem que aparar das torneiras”, relata Elismar.

O cabeleireiro até já procurou a Prefeitura de Teresina para tratar da situação da Rua 03 e disse que uma equipe da Semcaspi (Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas) já visitou o local para fazer a medição para o calçamento. No entanto, é preciso primeiro encanar para, depois, pavimentar.

"No verão é a poeira e no inverno é a lama"

“Enquanto não passarem os canos, não podem passar o asfalto e tem que ser resolvido isso rápido, porque aqui no verão é a poeira e no inverno é a lama. Piora quando chove forte, porque a água lá do outro lado desce toda para cá, aí alaga mesmo. A gente queria que resolvessem logo o abastecimento de água pra poder resolver as outras coisas”, finaliza o morador.

Regularizar para universalizar: redução de perdas

Quando assinou o contrato de subconcessão da produção e distribuição de água na Capital piauiense, a Águas de Teresina se comprometeu a universalizar o serviço em até três anos. Além de levar água tratada a todas as regiões do perímetro urbano da cidade, outra frente de atuação para cumprir esta meta é a redução das perdas dentro do sistema já instalado.

Por perdas compreende-se toda a água que sai da estação de tratamento, que é distribuída, mas que não chega a ser contabilizada no hidrômetro de cada domicílio. Estas perdas são classificadas em dois grupos: as irregularidades no próprio aparelho medidor, que mede menos do que é consumido; e os vazamentos na rede, que são a perda física de água.

Atuando no modelo operacional da Aegea – sua hold, que atua com 49 subconcessões em todo o Brasil – a Águas de Teresina adota o Programa de Redução de Perdas, que consiste basicamente no controle de vazamentos, em vistorias de irregularidades, na melhoria da gestão de micromedição, na automação dos serviços e na troca de ramais.

Por mês, são consertados 5.500 vazamentos na região urbana de Teresina.

A perda física de água, nestes casos, se dá devido à baixa qualidade dos materiais utilizados na rede, muitas vezes peças antigas e que precisam ser trocadas. Neste trabalho de substituição de equipamentos, já foram trocados 35 km de ramais em toda a rede da Capital, o que totaliza aproximadamente seis mil aparelhos substituídos.