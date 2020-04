¿Se debe usar cubrebocas?

Se recomienda utilizarlos en lugares públicos sin romper con las medidas de distanciamiento social. A partir del viernes 17 de abril será de uso obligatorio en el Metro de la Ciudad de México. Las mascarillas especiales solamente deben ser utilizadas por personal de salud.

No, los antibióticos no funcionan contra virus, por lo tanto, no deben ser utilizados como tratamiento o medio de prevención.

¿Necesito comprar un traje contra la radiación y una máscara de gas para estar protegido del nuevo coronavirus?

No, lavarse las manos continuamente, estornudar y toser en el ángulo interno del codo y mantener la sana distancia (que por lo menos debe ser de 1.5 a 2 metros entre personas) son las medidas más efectivas. A partir de la Fase 2, las autoridades de salud han pedido que todas las personas se queden en casa, como parte de la estrategia de sana distancia.

Algunos estudios reportan que se ha encontrado el virus en las heces. Existe un riesgo bajo, aunque la propagación por esta vía no es uno de los rasgos que caracterizan el brote.

¿Existen medicamentos contra el coronavirus?

No, hasta la fecha no existe un medicamento específico recomendado para prevenir o tratar el nuevo coronavirus. Solamente se prescriben tratamientos para aliviar los síntomas. No se recomienda el uso de Ibuprofeno para bajar la fiebre.

En esta fase se tendrá una progresión acelerada de la enfermedad y será irreversible, de acuerdo con lo señalado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Las cadenas de propagación resultan difíciles de romper, lo cual requiere de estrategias más drásticas. Serán los tiempos de mayor transmisión, la de máximos casos por día y existe el riesgo de que se sature el sistema de salud. A pesar de ello, las autoridades mexicanas han señalado que es inviable un confinamiento total en nuestro país pues, a diferencia de otros países como China, Italia, España o Estados Unidos, que son algunas de las economías más grandes del mundo, la desigualdad económica es muy alta “lo que hace imposible que las medidas de resguardo como la cuarentena o la restricción de movilidad de las personas sean endurecidas”. López-Gatell ha dicho que en una economía como la de México no se puede restringir tanto la actividad social y la actividad económica porque podrían causar un daño irreparable para algunas personas que viven al día, que es el 50 por ciento de la población.

¿Comer ajo ayuda a prevenir la infección causada por el nuevo coronavirus?

Si bien el ajo tiene propiedades antimicrobianas, no hay evidencia de que el ajo prevenga covid-19. Sí es un alimento saludable.

No, el contagio no se puede transmitir por sudor; es a través de las gotículas de saliva expulsadas por personas infectadas que salen de nariz o boca al hablar, cantar, toser o estornudar.

¿La covid-19 afecta a los pulmones?

La covid-19 es una enfermedad respiratoria por lo que afecta directamente a las vías respiratorias y los pulmones, específicamente las células del alvéolo conocidas como neumocitos. Se estudia si puede haber un daño permanente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) existe la posibilidad de que algunos animales resulten contagiados por un contacto estrecho con personas infectadas, por lo que hay que tener precauciones.

¿El calor detiene al nuevo coronavirus?

No, la infección puede presentarse ya sea en clima cálido o húmedo.

No hay evidencia de que estas prácticas protejan a las personas de contraer el nuevo coronavirus.

¿Es seguro recibir paquetes que provengan de China?

Es totalmente seguro recibir mercancía de dicho país asiático. De acuerdo con la OMS, las personas que reciben mercancía de China no corren el riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Por análisis previos, sabemos que los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en objetos, como los paquetes.