En 2011, Équilibre construit son premier immeuble avec 13 appartements, à Cressy. Les eaux grises (douches, cuisine, machines à laver, etc.) sont filtrées en extérieur, dans un bassin de décantage couvert contenant du gravier. Puis, elles passent dans une fosse à ciel ouvert parsemée de roseaux. Les matières organiques sont dégradées, l’eau nettoyée sert à l’arrosage. Pour les eaux noires – déjections –, des tuyaux sont placés sous chaque WC de chaque logement. «Un peu comme une structure d’orgue» image Ralph Thielen, habitant et ingénieur en environnement. On peut jeter le papier, auquel on ajoute une poignée de copeaux régulièrement. Les déjections atterrissent dans des composts individuels, à la cave. Un système d’aspiration évite un retour d’odeurs et les déchets sont filtrés par un système de phyto-épuration. Les eaux sont ensuite rejetées dans les conduites traditionnelles d’eau de pluie.

Quant à la matière produite, au bout d’un an, elle peut servir de compost. «Il n’y a plus de chasse d’eau, plus de bruits gênants, d’odeurs, nos WC ne sont jamais une zone sinistrée!» sourit Ralph Thielen. Seul bémol: le système nécessite un peu d’entretien. Un préposé aux WC le contrôle une fois par semaine. «Une visite rapide, précise l’habitant. En revanche, il faut vidanger complètement une fois par an. Ça ne sent pas hyper bon mais c’est seulement trois heures de travail.» Il a aussi fallu essuyer quelques plâtres… «Durant les deux premières années, des moucherons remontaient par les tuyaux dans les appartements. Nous avons ajouté des feuilles mortes dans les cuves. Elles ont formé un couvercle et apporté des prédateurs. Depuis, on n’a plus de problème!»

Fabrice a emménagé avec sa famille à Cressy il y a presqu'un an. Il reconnaît que ces toilettes sèches, "c'était un peu l'inconnu, on se demandait si ce système allait nous convenir, s'il y aurait des odeurs. En réalité, ça ne sent rien! Et c'est très simple à utiliser." Le compost de son appartement doit être complètement vidé une à deux fois par an, et remué régulièrement. Fabrice s'en charge, "ça fait partie des tâches partagées. Ce n'est pas une corvée, même si je comprends que ça puisse rebuter d'aller touiller son caca. Mois, ça m'intéresse de comprendre comment tout cela fonctionne, évolue. Avec les chasses d'eau, la gestion des eaux usées nous échappe. Avec ce système de toilettes sèches, tout se passe en bas de chez soi, ça responsabilise." Revenir à un dispositif traditionnel lui paraît difficile. "Utiliser de l'eau pour les toilettes me semble désormais complètement aberrant!" L'un de ses enfants témoigne aussi de cette ineptie. "Je me rends compte que l'eau pour les toilettes, c'est comme la lumière pour l'éclairage public, ça ne sert pas à grand chose d'en utiliser en grande quantité." Il s'est vite habitué à ces WC, "je connais même le nom des vers, des Exenia fetida! C'est devenu des toilettes "normales" pour moi, et j'espère qu'un jour elles ne seront plus considérées comme "anormales". Il n'y a que ses jeunes frères et sœurs qui s'y rendent un peu à reculons. "Ils ont un peu peur de ce grand trou noir duquel remonte l'aération d'air chaud..."

À Soubeyran, on fait cuvettes séparées