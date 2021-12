Segundo o Estatuto do Idoso, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência deve ser prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Sendo assim, a lei determina que essas instituições devem ser acionadas quando forem esgotadas as possibilidades de cuidados e de atenção à pessoa idosa. É o que explica a diretora do abrigo São Lucas.

“A instituição de longa permanência é a última instância. A própria Constituição deixa bem claro que é dever da família, do Estado e depois da sociedade. Senão, seria muito fácil. Qualquer pessoa que decide da noite para o dia não cuidar mais dos seus idosos porque dá trabalho poderia deixá-lo em um abrigo e as casas de longa permanência ficariam sobrecarregadas, lotadas de pessoas idosas com familiares, e esse não é o objetivo. O objetivo maior da instituição é acolher pessoas que não têm vínculo familiar”, esclarece.

O Abrigo São Lucas existe há 33 anos. A instituição abriga 55 idosos, sendo 26 homens e 29 mulheres, com idades de 64 a 100 anos. A diretora do abrigo, que trabalha no local há 19 anos, explica que a instituição abriga idosos em situação de vulnerabilidade e/ou vítimas de violência, que chegam até o local via os órgãos de proteção ou por meio de demanda espontânea diretamente na sede do abrigo.

Do lar ao abrigo, quem assegura esses direitos?

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil está passando por um processo de envelhecimento populacional, ou seja, a média de idade da população vem aumentando ao longo dos anos. Com a redução da taxa de natalidade e aumento da longevidade, a expectativa é de que, em 2050, a população na terceira idade será maior ou igual ao total de crianças com idades entre zero e 14 anos.

Para a promotora de justiça Marlúcia Evaristo, do Ministério Público Estadual do Piauí (MPPI), o envelhecimento populacional acende o alerta para o fato de que, na terceira idade, o indivíduo demanda atenção e cuidado que muitas vezes as famílias não estão preparadas ou dispostas a dar. A promotora é titular da 28ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada nos direitos da Pessoa Idosa e com Deficiência Física. Somente esta promotoria acompanha mais de 100 procedimentos envolvendo os direitos da pessoa na terceira idade no estado.