O ciúme e a insegurança, assim como no caso de Simone, também se fizeram presentes aqui. Segundo Paulo, a crise no relacionamento veio junto com as desconfianças de uma suposta traição por parte da ex-mulher.

“Ela saía para estudar e dizia que ficava na casa do pai, porque era mais perto da escola. Mas teve um dia que eu liguei para o irmão dela e ele falou que lá ela não tinha ido. E aí de lá pra cá começou aquela coisa de saída todo dia”, conta. Era final de fevereiro de 2018, a ex-mulher de Paulo estava ao celular, quando o casal teve outra briga, que, desta vez, extrapolou o confronto verbal.

Eu coloquei o braço e empurrei ela com força, fazendo ela cair no chão. Ela bateu com a cabeça e teve uma convulsão", diz agressor.

“Ela estava no celular, aí eu disse ‘menino, me dá bem aqui esse celular’ e ‘taquei’ no chão. Quando ‘taquei’ no chão, ela se levantou e veio pra cima de mim. Eu coloquei o braço e empurrei ela com força, fazendo ela cair no chão. Ela bateu com a cabeça e teve uma convulsão [sic]”, relata Paulo.

Apesar de reconhecer que houve a briga, que ele usou sua força contra ela e que sua ex-mulher ficou ferida, Paulo alega que a agressão não foi intencional. “Ela veio pra cima de mim e eu fui tentar tirar e ela caiu. Eu não bati nela. Ela caiu no chão e deu a crise. Aí depois que passou o efeito, ela disse que ia dar parte de mim e deu. Eu estava na casa da minha irmã quando chegou uma ordem de prisão pra mim [sic]”.