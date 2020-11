Ils étaient une bonne cinquantaine, ils y sont encore assurément, répartis entre une demi-douzaine de lieux identifiés sur les deux rives. Des plus visibles aux plus cachés, sur les parvis des églises comme dans l’obscurité des berges de l’Arve.

Les tentes de camping qu’on a vues, un beau matin de colère associative, pousser sur la plaine de Plainpalais ont toutes repris du service. Les voici occupées pour de vrai, dans le cordon boisé d’un parc public qui ferme la nuit, sous un pont fréquenté par les rongeurs à longue queue, aux abords d’une pelouse municipale, avec la bénédiction des jardiniers du SEVE qui savent que, depuis longtemps déjà, des sans-abri dorment sous leurs fenêtres. Sauf que leur nombre, aujourd’hui, a triplé.

Comment cela, sans-abri, dans une ville qui, justement, met ses abris de protection civile à disposition des plus démunis? «Quand on vous répète qu’il n’y a plus de place, la troisième fois, on finit par renoncer», raconte Hervé sur le pont supérieur du bateau «Genève». Lui dort sous le couvert en bois d’un espace de jeu pour enfants. Mine démissionnaire, il a renoncé à se présenter aux admissions du club social. La queue quotidienne, l’attente et les embrouilles, il ne veut plus en entendre parler.

Dortoir clanique

Son voisin de table non plus. Ce dernier prétend qu’il existe des préférences communautaires, que les écartés, ça existe et qu’il en est un, sans se rendre compte que le sentiment d’auto-exclusion – le pire qui soit – est en train de le rattraper.

Dans le parc des Bastions dorment d’autres recalés convaincus. Ils font dortoir clanique. Au printemps, un avion affrété en urgence les a ramenés dans leur pays. Il n’y aura pas de deuxième miracle aérien cet hiver. À Genève, lorsqu’on tombe dans la rue, on y reste et on marche, beaucoup, du matin au soir.

Jules, qui vit au chaud et bouge peu, doit savoir cela aussi. À 9h30, l’équipe du Bateau est obligée de renvoyer tout le monde sur la terre ferme. On pose la question à Annie et Max, couple du dehors: «Vous allez où?» Réponse: «Nulle part!» Le réseau informel de mise à l’abri s’est en effet effondré.

La crise sanitaire a refermé les portes. Bibliothèques, salles de lectures, on oublie. Dans le hall d’Uni Mail, le mobilier a été retiré; celui de la gare Cornavin est une torture au bout de cinq minutes. «On n’ose plus s’asseoir, les agents ferroviaires font la chasse», souligne Max, marcheur de longue date dans une ville dont il connaît tous les centres commerciaux et les parkings souterrains.

Celui du Mont-Blanc, central, accessible, notamment lorsque la pluie gifle la rade, est un faux ami. À chacun de ses niveaux, des enceintes dans les murs diffusant une musique ultraforte. Effaroucheurs sonores, dispositif anti-SDF, les tympans ne résistent pas. Retour en surface pour une errance qui se prolonge jusqu’au soir, sans véritable rupture temporelle. Car les lieux d’accueil diurne doivent tous se conformer aux exigences sanitaires.

Ravitaillements à la volée

On compte les places, on minute les temps de passage, on soigne le fléchage au sol qui indique le trajet vers la sortie. Ce ne sont plus des cantines populaires, mais des ravitaillements à la volée pour des marathoniens tombés dans la grande précarité. Le cornet alimentaire remplace la barre et la boisson énergétiques. On ne se nourrit plus pour aller au bout d’un effort sportif, on mange parce que l’on a faim.

«Oui, j’ai dû dormir à la belle étoile, en me cachant derrière le tronc d’un arbre du Jardin anglais»

Cet homme né en 1969, qui fut footballeur professionnel puis cuisinier dans une autre vie, vient de rejoindre le peloton des sans-domicile. Sa première nuit dehors, son premier matin sur le bateau «Genève». «Oui, j’ai dû dormir à la belle étoile, en me cachant derrière le tronc d’un arbre du Jardin anglais, raconte-t-il. J’ai choisi le plus gros, légèrement en retrait. Les responsables de l’abri PC m’ont donné un sac de couchage à la fin du mois passé chez eux. Ils m’ont dit de revenir dans quatre jours, c’est la règle, tenter ma chance pour une réadmission. Je m’y suis préparé: quatre nuits dehors. Depuis que je suis moi, ça ne m’était jamais arrivé.» Jules, au boulot, il y a du monde à nourrir, l’hiver sera long.