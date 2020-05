Avant de livrer des éléments de réponse, François Walter, professeur honoraire d’histoire à l’Université de Genève souligne les étonnantes facultés d’oubli dont a fait preuve ces derniers mois la société contemporaine. «Une des plus grandes surprises face au phénomène pandémique actuel, souligne-t-il, a été de constater l’absence de mémoire par rapport aux grippes qui nous ont précédées au XXe siècle. Je pense à l’asiatique de 1956 et à celle de Hong Kong de 1968. Je les ai vécues moi-même mais je n’en garde aucun souvenir précis. Pourtant les deux ont causé la perte de centaines de milliers de vies dans le monde.» Ces épisodes viraux permettent surtout de saisir les différences considérables qui caractérisent les réponses sanitaires élaborées jadis et en 2020. «À l’époque, on a laissé l’immunité se faire de manière collective, au risque de devoir compter un nombre très élevé de morts.»

Un choix analogue a celui adopté ces temps-ci par certains pays en Europe, mais qui se justifiait autrement par le passé. «Techniquement, on n’avait pas les moyens d’enrayer la maladie, on était contraint de se protéger comme on pouvait. On admettait par ailleurs que les personnes à risque puissent être confrontées à une issue fatale. Aujourd’hui, on a tout mis en œuvre pour empêcher ce scénario. Cela est peut-être lié au fonctionnement très technologique de notre société, qui a cru avoir les moyens de stopper la maladie en faisant appel notamment à l’utilisation massive des moyens de réanimation. Très vite, cependant, on a fini par se rendre compte qu’on n’avait pas assez de ventilateurs et d’infrastructures pour répondre à une stratégie basée sur l’immunité collective. Ce constat a été un choc: on possédait la technique mais on n’a pas réussi à l’appliquer sur une large échelle. Les décisions portant sur le confinement et sur la paralysie de l’économie découlent de cette prise de conscience précisément.»

«Chaque crise suscite de nouvelles normes et produit du social.»

En remontant le fil du temps, on n’échappe pas aux retours cycliques et tout aussi pandémiques de la peste, qui a sévi avec régularité – tous les 15 ou 20 ans – en Europe entre le XIV et le XVIIIe siècles. Les comparaisons avec ce que connaît aujourd’hui la planète seraient certes peu judicieuses, ne serait-ce que sur le front de la mortalité. À l’époque, chaque épisode fauchait environ un tiers de la population. Les analogies significatives avec les temps présents ne manquent pas pour autant. «Dans la plupart des cas, une pandémie était précédée par toute sorte de rumeurs. Deux solutions se présentaient dès lors aux autorités: soit elles essayaient de cacher ces rumeurs, soit elles imposaient un confinement strict. En 1720, la vague partie de Marseille a poussé à l’adoption de mesures extrêmes. Les villes et villages suisses se sont littéralement barricadés, tandis qu’en Province on a construit un grand mur pour empêcher les gens de quitter la ville portuaire pour aller se réfugier à la campagne. Des soldats étaient postés autour du mur, chargés de tirer sur les fugitifs.»

D’autres analogies à travers l’histoire, au sortir de chaque crise? «Chacune suscite de nouvelles normes et produit du social. Au XIXe siècle, par exemple, le choléra ou le typhus ont donné ont coup d’accélérateur aux politiques d’aménagement urbain, avec une amélioration des adductions d’eau et des égouts. Souvent, on en sort avec de nouvelles règles de comportement et des interdictions qui s’ajoutent aux existantes. Mais de manière générale, on n’apprend pas grande chose de ces expériences; les catastrophes, quelles qu’elles soient n’entraînent pas d’éléments pédagogiques. On oublie vite et on reprend à vivre comme avant. Ce sera le cas aujourd’hui encore, malheureusement.»