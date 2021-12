Por Ithyara Borges e Emelly Alves | Ilustração: Jota A

Os quase seis mil quilômetros que separam a capital Caracas, na Venezuela, e Teresina, no Piauí, parecem, também, representar a distância entre os indígenas que para cá migraram e a dignidade que eles mereciam ter. Fugidos de uma crise social, política e econômica que assolava o país em 2019, os primeiros grupos de venezuelanos chegaram a Teresina em maio daquele ano. A maioria deles composto de muitas mulheres e crianças sem quaisquer condições, em situação de vulnerabilidade, mas em busca de uma vida melhor. Ou pelo menos com expectativas sobre isto.

Hoje, na capital do Piauí estão abrigadas cerca de 70 famílias indígenas, cerca de 300 venezuelanos oriundos do litoral da Venezuela, principalmente do Delta do Amacuro – os Warao. Mas, sem trabalho no seu país de origem e sem a menor perspectiva de ingressarem no mercado aqui, os imigrantes vêem as esperanças diminuírem com o passar dos dias. A saída encontrada é encarar o sol escaldante de Teresina para tentarem garantir, pelo menos, as refeições complementares do dia a dia.

Com o apelo, as placas exibidas nos sinais de trânsito mal são lidas pelos motoristas que cruzam as principais avenidas da capital. Mas, de acordo com Yovini Torres, líder de um dos grupos de indígenas venezuelanos, essa atividade tem se tornado a única forma de conseguirem sobreviver.